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Нижегородские авторы выпустили новую книгу «Прогулки по Нижнему Новгороду»

Ранее они опубликовали книгу «Метро. Жизнь подземной вселенной».

Источник: Нижегородская правда

Нижегородские блогеры и писатели книги о ночной жизни метрополитена стали соавторами новой энциклопедии «Прогулки по Нижнему Новгороду» (18+). Историей создания и задумкой проекта поделились в администрации города.

В разработке и реализации энциклопедии приняли участие нижегородский экскурсовод Иван Андреев, авторы проекта «Метро НН» и соавторы книги «Метро. Жизнь подземной вселенной» (12+) Ксения Киселева и Егор Тимошенко. По их словам, «Прогулки по Нижнему Новгороду» рассказывают о городе через историю, архитектуру, литературу, легенды и социальные контрасты.

Так, в книге город раскрывается для читателя постепенно. Маршруты выстроены таким образом, чтобы каждый из них продолжал друг друга, поэтому при последовательном прохождении читатель замечает, как разные эпохи, события и люди переплетаются в пространстве, и как прошлое и настоящее сталкиваются на одной улице. Всего в энциклопедии шесть тематических маршрутов, которые складываются в цельное путешествие.

«Эта книга выросла из любви к Нижнему Новгороду и желания рассказать о нем не только через известные достопримечательности, но и через атмосферу, детали, необычные сюжеты. Нам хотелось создать путеводитель, который интересно читать дома, но который по-настоящему оживает именно на прогулке», — отмечает экскурсовод и автор проекта Go po Nizhnemu Иван Андреев.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Нижегородской области рассмотрят меры поддержки современных авторов.