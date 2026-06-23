Нижегородские авторы выпустили новую книгу «Прогулки по Нижнему Новгороду»

Так, в книге город раскрывается для читателя постепенно. Маршруты выстроены таким образом, чтобы каждый из них продолжал друг друга, поэтому при последовательном прохождении читатель замечает, как разные эпохи, события и люди переплетаются в пространстве, и как прошлое и настоящее сталкиваются на одной улице. Всего в энциклопедии шесть тематических маршрутов, которые складываются в цельное путешествие.