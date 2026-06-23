Беспрозванных: «Наш регион в безопасности. Мы под защитой президента»

Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что Калининградская область находится под надёжной защитой. На заседании правительства он подчеркнул: «Наш регион в безопасности. Мы под защитой нашего президента».
Глава региона напомнил, что лично создал оперативный штаб по безопасности. Вчера он назначил главу нового министерства региональной безопасности. Ведомство займётся координацией силовых структур, гражданской обороной и защитой от ЧС.
«Проводим большую работу для обеспечения безопасности региона, так что в этом ключе можно быть спокойнее», — сказал губернатор.
Назначение нового министра и создание штаба — часть системных мер. Калининградская область, как приграничный регион, требует особого внимания к вопросам безопасности. Губернатор заверил, что ситуация полностью под контролем.