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Беспрозванных: «Наш регион в безопасности. Мы под защитой президента»

Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что Калининградская область находится под надёжной защитой. На заседании правительства он подчеркнул: «Наш регион в безопасности. Мы под защитой нашего президента».Глава региона напомнил, что лично создал оперативный штаб по безопасности. Вчера он назначил главу нового министерства региональной безопасности. Ведомство…

Источник: Янтарный край

Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что Калининградская область находится под надёжной защитой. На заседании правительства он подчеркнул: «Наш регион в безопасности. Мы под защитой нашего президента».

Глава региона напомнил, что лично создал оперативный штаб по безопасности. Вчера он назначил главу нового министерства региональной безопасности. Ведомство займётся координацией силовых структур, гражданской обороной и защитой от ЧС.

«Проводим большую работу для обеспечения безопасности региона, так что в этом ключе можно быть спокойнее», — сказал губернатор.

Назначение нового министра и создание штаба — часть системных мер. Калининградская область, как приграничный регион, требует особого внимания к вопросам безопасности. Губернатор заверил, что ситуация полностью под контролем.