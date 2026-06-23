Мосты и улицы перекроют в Петербурге на время «Алых парусов». Список

В период подготовки и проведения праздника также перекроют три моста: Благовещенский, Дворцовый и Троицкий. График их закрытия растянут на несколько дней — с 20 по 30 июня. Кроме того, на десятках улиц в центре вводятся запрет остановки и стоянки, а также сужение проезжей части.