«Шёл домой пешком и плакал»: в Калининграде отец пожаловался на высадку ребёнка из автобуса

За несколько дней до поступления жалобы на странице АО «Калининград-ГорТранс» в «Телеграме» вышла памятка о безбилетном проезде детей. В ней перевозчик также отметил, что высаживать несовершеннолетних до 16 лет, которые едут без взрослых, запрещено, даже если они не оплатили проезд.