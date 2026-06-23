На переправе из Самары в Рождествено изменят расписание 24 июня

На грузопассажирской переправе Самара — Рождествено 24 июня изменится время отправления двух последних рейсов. Об этом предупредили в Самарском речном пассажирском предприятии. Изменения связаны с техническими причинами.
«Рейс, запланированный к отправлению в 16:30 из села Рождествено, будет осуществлен в 18:00». — прокомментировала пресс-служба компании.
Рейс, который обычно отправляется из Самары в 18.00, 24 июня отплывет в 19.00. Самарцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Актуальное расписание всегда можно уточнить на сайте предприятия или по телефонам