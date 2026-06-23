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На переправе из Самары в Рождествено изменят расписание 24 июня

Два рейса на паромной переправе Самара — Рождествено 24 июня отправятся позже обычного.

Источник: Комсомольская правда

На грузопассажирской переправе Самара — Рождествено 24 июня изменится время отправления двух последних рейсов. Об этом предупредили в Самарском речном пассажирском предприятии. Изменения связаны с техническими причинами.

«Рейс, запланированный к отправлению в 16:30 из села Рождествено, будет осуществлен в 18:00». — прокомментировала пресс-служба компании.

Рейс, который обычно отправляется из Самары в 18.00, 24 июня отплывет в 19.00. Самарцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Актуальное расписание всегда можно уточнить на сайте предприятия или по телефонам 8 (846) 222−91−91, 8 (846) 222−93−37, 8−917−011−42−21.