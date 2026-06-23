На переправе из Самары в Рождествено изменят расписание 24 июня

Рейс, который обычно отправляется из Самары в 18.00, 24 июня отплывет в 19.00. Самарцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Актуальное расписание всегда можно уточнить на сайте предприятия или по телефонам 8 (846) 222−91−91 , 8 (846) 222−93−37 , 8−917−011−42−21.