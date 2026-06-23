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Большую парковку обустроили в красноярских Тихих Зорях

В красноярском микрорайоне «Тихие Зори» обустроили большую парковочную зону для автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях мэрии Красноярска. Вопрос о.

В красноярском микрорайоне «Тихие Зори» обустроили большую парковочную зону для автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях мэрии Красноярска. Вопрос о нехватке парковочных мест поднимался жителями на встречах с главой Красноярска Сергеем Верещагиным. По его поручению был найден подходящий участок, и дорожные службы меньше чем за месяц привели его в порядок. В конце прошлой недели вся дорожная техника покинула площадку, и автовладельцы начали оставлять на парковке свои машины. На данный момент разметка на стоянке отсутствует. Нанести ее планируют в конце июле, когда покрытие площадки даст естественную усадку.