Синоптик Пулин: скорость торнадо в Свердловской области могла быть до 250 км/ч

«Я вообще не успела ничего понять. Муж сказал: “Падай на пол!” И я упала, все полетело в дом. Окна нету у нас, все разбито, крыши нет. Я успела на пол лечь, но мне прилетело стекло, руки и ноги поцарапаны, бровь рассечена. Это очень страшно было. Когда встала — крыши нет, беседки нет, теплица улетела», — рассказала E1.ru местная жительница.