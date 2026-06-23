Новую группу добровольцев отправили на СВО из Нижнего Новгорода

Из Нижнего Новгорода отправилась очередная группа добровольцев, которые пройдут подготовку для службы в войсках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информацию об этом предоставила пресс‑служба регионального правительства.
В Нижегородской области ежедневно оформляют контракты с Минобороны бойцы из самых разных регионов страны. Один из новобранцев — уроженец Калининграда с позывным «Ястреб». До вступления в ряды вооружённых сил он трудился в сфере общественного питания, а о военной службе мечтал ещё со школьных лет.
Добровольец поделился своими мотивами и опытом подготовки: «Я убедился, что получил достаточную подготовку в своём регионе, и принял решение отправиться в зону СВО — поддержать товарищей на передовой. Отдельно занимался через мобильное приложение: отрабатывал навыки управления беспилотниками и оттачивал тактику нанесения ударов с различных дистанций. Особую силу мне даёт поддержка и вера моей семьи».
Сейчас идёт активный набор на разные специальности: требуются операторы БПЛА, инженеры, техники и специалисты иных профилей. После подписания контракта кандидаты проходят комплексное обучение — осваивают управление дронами и приобретают другие необходимые профессиональные компетенции.
Ещё один доброволец — житель Омска с позывным «Хореограф» — тоже отправился на подготовку из Нижегородской области. Он отметил: «Хочу оказать реальную помощь нашим бойцам на передовой. Тщательно взвесил все варианты и понял, что смогу принести пользу именно в войсках беспилотных систем. Уверен, что наша победа неизбежна».
Срок действия контракта с подразделением войск беспилотных систем составляет один год.
Ранее нижегородские власти распространили на иностранцев выплаты участникам СВО.