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В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. В Феодосии увеличили интервал между рейсами автобусов на городских маршрутах из-за дефицита топлива. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.

Источник: РИА "Новости"

«Перевозчик, который обеспечивает работу общественного транспорта на маршрутах №№ 1, 5 и 6, 101, 102 и 107, сообщил об увеличении интервалов движения между рейсами. Временные изменения введены в связи с ограничением достаточного количества топлива», — проинформировал мэр в своем канале в МАКС.

Он подчеркнул, что ограничения введены временно до урегулирования ситуации.

Временные вынужденные ограничения на время работы транспорта ранее также ввели в Севастополе.

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