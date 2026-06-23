В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топлива

«Перевозчик, который обеспечивает работу общественного транспорта на маршрутах №№ 1, 5 и 6, 101, 102 и 107, сообщил об увеличении интервалов движения между рейсами. Временные изменения введены в связи с ограничением достаточного количества топлива», — проинформировал мэр в своем канале в МАКС.
Он подчеркнул, что ограничения введены временно до урегулирования ситуации.
Временные вынужденные ограничения на время работы транспорта ранее также ввели в Севастополе.
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