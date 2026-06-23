Продажа алкоголя в местах празднования Дня молодежи будет запрещена в Нижегородской области

Розничная продажа алкогольной продукции в местах массовых мероприятий по случаю празднования Дня молодежи и выпускных вечеров будет запрещена в соответствии с законодательством Нижегородской области. Об этом ИА «Время Н» сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.
Однако, как отметили в ведомстве, полный запрет на реализацию алкоголя в магазинах и предприятиях общественного питания Нижегородской области в эти праздничные дни законом не установлен.
Ранее сообщалось, что бар закрыли за незаконную продажу алкоголя в Автозаводском районе.