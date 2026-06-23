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Сестрам Авериным не удалось пройти в финал шоу «Сокровища императора»

Спортсменки показали худшие результаты среди участников в последнем выпуске.

Нижегородские спортсменки Арина и Дина Аверины покинули шоу «Сокровища императора» (16+) в шаге от финала. Новый выпуск шоу показали по телеканалу ТНТ в воскресенье, 21 июня.

Сестры Аверины стали одними из самых ярких участниц третьего сезона реалити-шоу «Сокровища императора». Им удалось пройти до 11 выпуска, однако для прохода в финал удачи не хватило.

Гимнастки выполнили задания самыми последними из участников. Во время испытания с перьевым мячом они получили штрафные 20 минут, а решающим стал проигрыш в заплыве на бамбуковом бревне. Девушки тяжело восприняли поражение и расплакались в конце выпуска.

«Этот проект дал нам понять, что семья — это самое главное. Мы стали еще ближе друг к другу. Мы прожили вместе все: волнение, страх, радость, грусть и усталость. Но самое ценное, что мы получили — это уверенность в том, что в любой ситуации мы есть друг у друга», — рассказали сестры в соцсетях.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Дина Аверина объявила о беременности.