Сестрам Авериным не удалось пройти в финал шоу «Сокровища императора»

Нижегородские спортсменки Арина и Дина Аверины покинули шоу «Сокровища императора» (16+) в шаге от финала. Новый выпуск шоу показали по телеканалу ТНТ в воскресенье, 21 июня.
Сестры Аверины стали одними из самых ярких участниц третьего сезона реалити-шоу «Сокровища императора». Им удалось пройти до 11 выпуска, однако для прохода в финал удачи не хватило.
Гимнастки выполнили задания самыми последними из участников. Во время испытания с перьевым мячом они получили штрафные 20 минут, а решающим стал проигрыш в заплыве на бамбуковом бревне. Девушки тяжело восприняли поражение и расплакались в конце выпуска.
«Этот проект дал нам понять, что семья — это самое главное. Мы стали еще ближе друг к другу. Мы прожили вместе все: волнение, страх, радость, грусть и усталость. Но самое ценное, что мы получили — это уверенность в том, что в любой ситуации мы есть друг у друга», — рассказали сестры в соцсетях.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Дина Аверина объявила о беременности.