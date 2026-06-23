Сестрам Авериным не удалось пройти в финал шоу «Сокровища императора»

«Этот проект дал нам понять, что семья — это самое главное. Мы стали еще ближе друг к другу. Мы прожили вместе все: волнение, страх, радость, грусть и усталость. Но самое ценное, что мы получили — это уверенность в том, что в любой ситуации мы есть друг у друга», — рассказали сестры в соцсетях.