На набережной Самары устанавливают питьевые фонтанчики

По информации ведомства, до конца июня питьевые фонтанчики также появятся на спуске по ул. Льва Толстого, на Безымянном и Первомайском спусках. Работать фонтанчики будут с июня по сентябрь. Соглашение МАУ «Самарская набережная» подписала с самарским филиалом компании «Водоробот-Юг».