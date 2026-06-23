Ловкость рук и несколько швов: в Калининграде врачи провели успешный серкляж 40-летней пациентке

«Преждевременное прерывание беременности — одна из самых сложных проблем в современном акушерстве. Самой распространённой причиной такого прерывания является истмикоцервикальная недостаточность (ИЦН). Обычно ИЦН встречается у 1% беременных, но если в прошлом был выкидыш во втором триместре, риск возрастает до 20%, а при ранних преждевременных родах — до 30%», — отметил необходимость таких операций заведующий гинекологическим отделением перинатального центра Борис Любицкий.