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Ловкость рук и несколько швов: в Калининграде врачи провели успешный серкляж 40-летней пациентке

Женщина получила возможность забеременеть и выносить ребёнка.

Источник: Клопс.ru

В Калининградском перинатальном центре 40-летней женщине с помощью лапароскопии провели серкляж (наложения прочных швов на шейку матки). Пациентка получила возможность забеременеть и выносить ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения во вторник, 23 июня.

До этого у калининградки трижды случались выкидыши на сроках от 14 до 18 недель. Это происходило из-за того, что шейка матки преждевременно размягчалась, укорачивалась и раскрывалась, не выдерживая давления растущего плода.

С начала года это уже третья такая успешная операция, проведённая калининградскими врачами центра. При этом швы могут оставаться и при последующих беременностях.

«Преждевременное прерывание беременности — одна из самых сложных проблем в современном акушерстве. Самой распространённой причиной такого прерывания является истмикоцервикальная недостаточность (ИЦН). Обычно ИЦН встречается у 1% беременных, но если в прошлом был выкидыш во втором триместре, риск возрастает до 20%, а при ранних преждевременных родах — до 30%», — отметил необходимость таких операций заведующий гинекологическим отделением перинатального центра Борис Любицкий.

В Калининграде из перинатального центра выписали малыша, которому делали переливание крови ещё до рождения.

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