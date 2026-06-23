В Красноярске осудили участников мошеннической схемы с «безопасными счетами»

В Красноярске вынесли приговор двум участникам преступной схемы, по которой у жителей города и края похищали деньги под видом перевода на «безопасные счета».
В суде установили, что неустановленные организаторы группы звонили жителям Красноярска и Красноярского края и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Людям сообщали о якобы возможном хищении денег с банковских счетов и убеждали перевести сбережения на «безопасные счета».
По данным суда, один был «куратором» и координировал действия участников группы. Другая выполняла роль «курьера», встречалась с потерпевшими и забирала у них наличные. Так, у одной из потерпевших похитили 4,1 млн рублей. Суд признал двух участников группы виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также в легализации денег, полученных преступным путем.
Обоим назначили по 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Курьеру, у которой есть малолетний ребенок, отбывание наказания отсрочили до достижения им 14 лет.