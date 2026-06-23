В Красноярске осудили участников мошеннической схемы с «безопасными счетами»

По данным суда, один был «куратором» и координировал действия участников группы. Другая выполняла роль «курьера», встречалась с потерпевшими и забирала у них наличные. Так, у одной из потерпевших похитили 4,1 млн рублей. Суд признал двух участников группы виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также в легализации денег, полученных преступным путем.