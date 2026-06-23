Усольский калийный комбинат выпустил в реки Прикамья более 18 тысяч мальков стерляди

Масштабная экологическая акция по выпуску рыбы прошла в поселке Вогулка и в деревне Белая Пашня при поддержке Усольского калийного комбината. Мероприятие — часть ежегодной программы предприятия по восстановлению биоресурсов региона.
Акция проводится каждое лето, начиная с 2013 года. В этом году в водоемы выпущено свыше 18 тысяч мальков стерляди. В мероприятии приняли участие представители отдела охраны окружающей среды предприятия и активисты Усольского калийного комбината.
Процесс организован в строгом соответствии с законодательством: сначала разрабатывается план выпуска и согласовывается с Росрыболовством, затем заключается договор с рыбоводным хозяйством, после чего осуществляется выращивание мальков — в этом году эти работы выполнял Камско-Уральский филиал ФГБУ «Главрыбвод», — а завершается все комиссионным выпуском с участием инспектора Росрыболовства. В день выпуска инспектор фиксирует место выпуска, видовой состав, штучную навеску (массу отдельных особей) и общее количество молоди, после чего подписывается акт выпуска.
Стерлядь выбрана для восполнения биоресурсов не случайно: этот вид рыбы рекомендован к выпуску в реки Пермского края Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии на основании проведенных исследований на наличие обитающих особей, кормовой базы и многих других фактор, которые способствуют выживаемости и размножению мальков. Выпущенные мальки имеют возраст 1,5−2 месяца при средней массе 3,1 г. В этом возрасте они уже переходят на активное питание планктоном и адаптированы к условиям открытого водоема.
Ольга Озолина, начальник управления по охране окружающей среды ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»:
— Выпуск предприятиями молоди ценных рыб — действенный инструмент восполнения водных биоресурсов, созданный еще во время строительства Усольского калийного комбината. В первый раз мы тоже выпускали стерлядь, затем — судака и щуку. Сейчас это обязательный пункт в ежегодном плане наших экологических мероприятий. Для нас, местных жителей и работников предприятия, это признак устойчивости компании и ее готовности вкладывать средства в экологию.
Релиз и фото предоставлены пресс-службой ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат».