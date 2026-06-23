Усольский калийный комбинат выпустил в реки Прикамья более 18 тысяч мальков стерляди

Процесс организован в строгом соответствии с законодательством: сначала разрабатывается план выпуска и согласовывается с Росрыболовством, затем заключается договор с рыбоводным хозяйством, после чего осуществляется выращивание мальков — в этом году эти работы выполнял Камско-Уральский филиал ФГБУ «Главрыбвод», — а завершается все комиссионным выпуском с участием инспектора Росрыболовства. В день выпуска инспектор фиксирует место выпуска, видовой состав, штучную навеску (массу отдельных особей) и общее количество молоди, после чего подписывается акт выпуска.