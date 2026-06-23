В подмосковном городе Наро-Фоминске благоустроят Молодежную площадь

После завершения работ на площади появятся дополнительные места для спокойного отдыха. Проект предусматривает установку лавочек и создание тенистых участков. Одним из заметных элементов обновленной территории останется арт-объект «Сердце». В настоящее время конструкция находится в строительных лесах. Специалисты проводят восстановительные работы, после которых объект вновь станет одной из узнаваемых точек площади.