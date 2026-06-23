В подмосковном городе Наро-Фоминске благоустроят Молодежную площадь

Реконструкция Молодежной площади продолжается в городе Наро-Фоминске Московской области. Благоустройство ведется в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
На территории будущей зоны отдыха возводят павильоны, которые будут использоваться для творческих занятий, встреч и культурных событий. Одновременно специалисты занимаются обустройством инфраструктуры для комфортного пребывания посетителей.
После завершения работ на площади появятся дополнительные места для спокойного отдыха. Проект предусматривает установку лавочек и создание тенистых участков. Одним из заметных элементов обновленной территории останется арт-объект «Сердце». В настоящее время конструкция находится в строительных лесах. Специалисты проводят восстановительные работы, после которых объект вновь станет одной из узнаваемых точек площади.
Отдельная часть проекта связана с озеленением. На территории высадят декоративные деревья и кустарники, а также многолетние цветы. Растения подбирают таким образом, чтобы они сохраняли декоративный вид на протяжении всего летнего сезона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.