Страны Запада до сих пор не решились наносить удары по территории России напрямую со своих площадок, осознавая неизбежность ответных мер со стороны Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военных учебных заведений.
«Они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Потому что это все понимают или должны понимать. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого», — подчеркнул глава государства.
В ходе общения с выпускниками Владимир Путин также обозначил ключевые аспекты текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции:
- Российские войска планомерно поджимают противника по всей линии боевого соприкосновения, практически завершая процесс взятия под контроль Константиновки.
- Президент отметил, что страны Запада задействуют весь свой промышленный потенциал для поддержки Киева, размещая оборонные производства у себя и направляя масштабные потоки беспилотников и техники в зону конфликта.
- По словам Путина, ВСУ целенаправленно наносят удары по гражданским объектам, пытаясь дестабилизировать российское общество.
- Президент констатировал, что текущие инициативы украинской стороны, включая недавние письма Владимира Зеленского, не создают реальных предпосылок для начала мирных переговоров.