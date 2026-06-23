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Путин: страх ответного удара заставляет Запад дистанцироваться от прямого участия в атаках на РФ

Владимир Путин заявил, что страны Запада осознают неизбежность ответных мер Москвы и пока не решаются на прямые удары по России. Президент также сообщил о планомерном наступлении ВС РФ, завершении взятия Константиновки и отсутствии реальных предпосылок для мирных переговоров с Киевом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Страны Запада до сих пор не решились наносить удары по территории России напрямую со своих площадок, осознавая неизбежность ответных мер со стороны Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военных учебных заведений.

«Они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Потому что это все понимают или должны понимать. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого», — подчеркнул глава государства.

В ходе общения с выпускниками Владимир Путин также обозначил ключевые аспекты текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции:

  • Российские войска планомерно поджимают противника по всей линии боевого соприкосновения, практически завершая процесс взятия под контроль Константиновки.
  • Президент отметил, что страны Запада задействуют весь свой промышленный потенциал для поддержки Киева, размещая оборонные производства у себя и направляя масштабные потоки беспилотников и техники в зону конфликта.
  • По словам Путина, ВСУ целенаправленно наносят удары по гражданским объектам, пытаясь дестабилизировать российское общество.
  • Президент констатировал, что текущие инициативы украинской стороны, включая недавние письма Владимира Зеленского, не создают реальных предпосылок для начала мирных переговоров.