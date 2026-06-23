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В Ростове-на-Дону открылась выставка о геноциде советского народа

Экспозиция была подготовлена при участии депутатов «Единой России» и стала продолжением музейного проекта, стартовавшего ранее к 80-летию Нюрнбергского процесса.

В 85‑ю годовщину начала Великой Отечественной войны в историческом парке «Россия — моя история» состоялось открытие выставки «22 июня. Война на уничтожение: ключевые точки исторической памяти». Экспозиция подготовлена при участии депутатов партии «Единая Россия» и стала продолжением музейного проекта, запущенного к 80‑летию Нюрнбергского процесса.

Выставка освещает трагические страницы истории донского края в годы войны: Змиевская балка в Ростове (место массовых убийств мирных жителей), Петрушинская балка смерти в Таганроге, конвейер смерти на кирпичном заводе в Сальске, лагерь военнопленных «Миллеровская яма» и территория ростовского артиллерийского училища, где в феврале 1943 года фашисты расстреляли узников.

Ростов‑на‑Дону вошёл в историю как первый крупный город, освобождённый советской армией в ноябре 1941 года — следующая столь же масштабная победа была достигнута лишь месяц спустя под Москвой.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко подчеркнул важность достоверного информирования молодёжи о событиях тех лет и передачи исторической правды на основе фактов. Советник губернатора Ростовской области Сергей Медведев отметил необходимость сохранения честной памяти о войне и противодействия попыткам переписать историю.

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