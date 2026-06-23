По итогам ПМЭФ бизнес Черноземья вложит 20 млрд в проекты вне макрорегиона

Еще один проект в Краснодарском крае планирует реализовать группа компаний «Эфко» со штаб-квартирой в Алексеевке Белгородской области. На таманской производственной площадке планируется удвоить — с 12,5 до 25 тыс. т в год — производство эквивалентов масла какао. Речь идет об ингредиенте, который изготавливается из орехов ши, поставляемых из Западной Африки. Инвестиции в проект оцениваются в 5,8 млрд руб., должно быть создано 200 рабочих мест. Представители ГК уточнили, что с запуском второй очереди предприятия будут практически полностью закрыты потребности стран ЕАЭС в этом ингредиенте.