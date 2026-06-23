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Нижегородский аналитический центр стал лучшим в России

Наши специалисты успешно конкурируют с федеральными компаниями.

Аналитический центр Нижнего Новгорода трижды стал лучшим на федеральном уровне, обойдя Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем макс-канале.

Наши проекты победили в национальном конкурсе «Проф-IT. Инновация» и международной университетской премии «Гравитация».

Платформа «Лобачевский» (премия «Проф-IT. Инновация») — это основной портал для взаимодействия с жителями в онлайн-режиме. Каждая отправленная заявка проходит полный цифровой цикл: от запроса до результата и оценки.

«Например, направив заявку на установку лавочки во дворе, житель видит, кто отвечает за его вопрос, как идет процесс отработки, и может оценить качество работы всех вовлеченных исполнителей», — отметил мэр Нижнего Новгорода.

Два проекта по использованию искусственного интеллекта также стали лучшими в своих номинациях: «Повышение интеллекта систем управления городом» (премия «Проф-IT. Инновация») и «Интеллектуальный центр управления городом» (премии «Гравитация»).

По словам Юрия Шалабаева, внедрение ИИ в работу чиновников помогает оперативно анализировать большой объем информации: обращения жителей, сбор обратной связи, прогнозирование рисков различного характера, а также контролировать сроки исполнения.

«Специалисты аналитического центра доказали, что могут успешно конкурировать с крупнейшими федеральными компаниями, и мы, безусловно, продолжим внедрять инструменты ИИ для еще более успешных результатов», — подытожил глава Нижнего Новгорода.

Напомним, что Нижегородская область и Аналитический центр при правительстве РФ договорились о сотрудничестве.