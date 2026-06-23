Проект для подростков «Дом на каникулах» стартовал в Нижегородской области

«Летний просветительский проект реализуется Домом народного единства уже пятый год, и каждый раз он вызывает большой интерес. За это время “Дом на каникулах” объединил тысячи ребят из Нижегородской области и юных гостей из новых регионов. В этом году мы вновь подготовили яркую и насыщенную программу, объединив отдых с пользой через интерактивные форматы мероприятий. Дети участвуют в викторинах, мастер-классах, открытых диалогах с героями СВО, известными спортсменами. В Год единства народов России мы сделали акцент на многонациональной культуре, традициях и духовных ценностях народов нашей страны», — рассказал руководитель Дома народного единства Сергей Федоров.