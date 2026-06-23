Проект для подростков «Дом на каникулах» стартовал в Нижегородской области

Дом народного единства Нижегородской области при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети» открыл новый сезон просветительского проекта «Дом на каникулах». В течение лета в детских оздоровительных лагерях региона будут проходить мероприятия, направленные на формирование у подростков ценностей патриотизма, сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Летний просветительский проект реализуется Домом народного единства уже пятый год, и каждый раз он вызывает большой интерес. За это время “Дом на каникулах” объединил тысячи ребят из Нижегородской области и юных гостей из новых регионов. В этом году мы вновь подготовили яркую и насыщенную программу, объединив отдых с пользой через интерактивные форматы мероприятий. Дети участвуют в викторинах, мастер-классах, открытых диалогах с героями СВО, известными спортсменами. В Год единства народов России мы сделали акцент на многонациональной культуре, традициях и духовных ценностях народов нашей страны», — рассказал руководитель Дома народного единства Сергей Федоров.
Новый сезон проекта стартовал с городского округа Выкса в детском санаторно-оздоровительном образовательном центре «Лазурный». Для ребят была организована викторина по народным художественным промыслам и мастер-класс по рисованию на холстах в традициях знаменитых русских промыслов: хохломы, городецкой росписи и гжели. В мероприятии приняли участие более 90 детей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.