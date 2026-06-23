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Замглавы МИД: РФ следит за учениями Польши, Литвы и Франции в Сувалкском коридоре

Страна готова принять все меры для обеспечениябезопасности, заявил Грушко.

Россия следит за учениями Польши, Литвы и Франции «Отважный кабан» в Сувалкском коридоре у Калининградской области и готова принять все меры для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет ТАСС.

«Конечно, мы следим за всеми учениями, внимательно за ними наблюдаем, и в случае необходимости будем принимать все меры, которые необходимы для обеспечения нашей безопасности, в том числе в отношении “Отважного кабана”», — заявил Грушко.

Литва, Польша и Франция проводят совместные военные учения «Отважный кабан 2026» в районе Сувалкского коридора с 15 по 26 июня. «В ходе учений большое внимание будет уделено повышению боеготовности стран. Также будут совершенствоваться навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка», — сообщало ранее информагентство «Sputnik Литва».

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