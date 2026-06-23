Третий этап реконструкции Западного обхода в Краснодаре начнется 24 июня

На первом этапе подрядная организация выполнит подготовительные и демонтажные работы. На отрезке от улицы Средней до улицы Народной из-за снятия дорожного покрытия будет частично ограничено движение — проезд сохранится по одной полосе в направлении от развязки на улице Дзержинского в сторону Немецкой деревни.