Третий этап реконструкции Западного обхода в Краснодаре начнется 24 июня

На первом этапе подрядная организация выполнит подготовительные и демонтажные работы. На отрезке от улицы Средней до улицы Народной из-за снятия дорожного покрытия будет частично ограничено движение — проезд сохранится по одной полосе в направлении от развязки на улице Дзержинского в сторону Немецкой деревни.
Со стороны транспортной развязки планируется снятие растительного слоя грунта, демонтаж шумозащитных экранов и барьерных ограждений.
Реконструкция Западного обхода ведется с лета 2025 года и охватывает два участка — от ТЦ «Лента» до Немецкой деревни и далее до улицы Средней. Работы выполняются в рамках краевой программы «25/35», реализуемой по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Ранее в начале июня после капитального ремонта в рамках той же программы было полностью восстановлено движение по Тургеневскому мосту, где работы продолжаются в подмостовой части.