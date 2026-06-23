На Дону снизился ввод частных домов при росте МКД

По данным еженедельного обзора Дом.РФ, в Ростовской области за первые пять месяцев 2026 года наблюдается разнонаправленная динамика ввода жилья: ввод многоквартирного жилья (МКД) вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 387 тысяч кв. м, ввод индивидуального жилищного строительства (ИЖС) сократился на 31% — до 520 тысяч кв. м.
В целом по России за январь—май 2026 года введено 35 млн кв. м жилья — это минимальный показатель с 2022 года. Накопленный ввод жилья на 22% ниже уровня прошлого года из‑за снижения объёмов ИЖС. При этом ввод МКД превышает прошлогодний показатель на 8%.
Регионами‑лидерами по вводу многоквартирного жилья в 2026 году стали Москва, Свердловская область и Татарстан.
Лидеры по объёму ИЖС: Московская область, Ленинградская область, Татарстан.