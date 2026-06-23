На Дону снизился ввод частных домов при росте МКД

По данным еженедельного обзора Дом.РФ, в Ростовской области за первые пять месяцев 2026 года наблюдается разнонаправленная динамика ввода жилья: ввод многоквартирного жилья (МКД) вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 387 тысяч кв. м, ввод индивидуального жилищного строительства (ИЖС) сократился на 31% — до 520 тысяч кв. м.