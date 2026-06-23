В Подмосковье отремонтируют 23 региональные дороги к медучреждениям

Наибольший объем работ дорожники выполняют в Ленинском округе, там меняют 10,4 км покрытия на подъездах к Молоковской и Володарской амбулаториям, а также к детскому отделению. На Фряновском шоссе ремонтируют два участка общей протяженностью 7,8 км, обеспечивающих подъезд к центральной городской больнице им. М. В. Гольца во Фрязине и психоневрологическому диспансеру в деревне Огуднево.