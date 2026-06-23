В Подмосковье отремонтируют 23 региональные дороги к медучреждениям

Региональные дороги к медицинским учреждениям Московской области приведут в порядок в ходе этого ремонтного сезона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В настоящее время работы по замене около 50 км покрытия идут на 10 дорогах в 10 округах, сообщили в минтрансе Подмосковья.
«Всего дорожники обновят более 100 км асфальтобетонного покрытия на 23 региональных дорогах, что позволит обеспечить комфортный подъезд к поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам и диспансерам не только для жителей, но и для работников медицинских учреждений Подмосковья. Работы на двух участках дорог уже завершены», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Так, в Коломне обновили 1,5 км покрытия на улице Астахова — от пересечения с улицей Девичье Поле до улицы Весенней, на которой расположены взрослая и детская поликлиники. Более 4 км покрытия заменили на участке дороги «Нара — Таширово — МБК» через деревни Таширово и Литвиново Наро-Фоминского округа, где расположена Ташировская амбулатория.
Наибольший объем работ дорожники выполняют в Ленинском округе, там меняют 10,4 км покрытия на подъездах к Молоковской и Володарской амбулаториям, а также к детскому отделению. На Фряновском шоссе ремонтируют два участка общей протяженностью 7,8 км, обеспечивающих подъезд к центральной городской больнице им. М. В. Гольца во Фрязине и психоневрологическому диспансеру в деревне Огуднево.
В ведомстве добавили, что всего в рамках ремонтного сезона в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 150 участков региональных дорог, которые обеспечивают подъезд к домам и местам притяжения жителей. На объектах укрепят обочины и нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.