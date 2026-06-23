В Перми за май убрали свыше 800 незаконных граффити

В администрации напоминают, что размещать рисунки и надписи на зданиях и сооружениях можно только в специально предусмотренных местах и при согласовании с владельцем объекта. За нанесение граффити в непредназначенных для этого местах предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для организаций — до 100 тысяч рублей.