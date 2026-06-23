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В центре Калининграда полицейские поймали двух подростков, которые ехали по дороге на одном самокате

Молодых людей заметили на улице Леонова.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на перекрестке улиц Леонова и Чайковского экипаж ГИБДД заметил нарушителей ПДД. Двое молодых людей ехали на одном электросамокате по проезжей части. Нарушение попало на запись камер системы «Безопасный город» 21 июня.

Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, нарушение было выявлено непосредственно сотрудниками Госавтоинспекции, экипаж «оперативно принял меры по пресечению нарушения». Как именно — не уточняется.

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