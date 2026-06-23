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«Не надо ломать голову над тем, как себя подать»: калининградец придумал формат, который поможет одиноким интровертам

Александр Виларто — профессионал в области дизайна отношений.

Источник: Клопс.ru

В калининградском ОКЦ на Горького планируют запустить клуб знакомств для интровертов. Формат необычный: гости будут рассказывать о себе через книги, музыку и другие «грани личности». Подробности «Клопс» рассказал автор идеи, дизайнер отношений Александр Виларто.

По словам Александра, проект родился из личного опыта: «Мне тяжело первым идти на контакт, я не умею легко вести разговоры без темы, а предложение “расскажи о себе” регулярно ставит меня в тупик», — говорит он.

Но знакомиться с людьми хочется даже тем, кто этого не умеет. Так появилась идея искать компанию через точки соприкосновения: любимые книги, музыку, фильмы, блюда.

Механика встреч проста: каждый раз участники будут выбирать одну тему и обсуждать её с помощью заранее подготовленных вопросов. Например, в первый раз разговор может строиться вокруг фильмов, а во второй — вокруг любимых мест в городе.

«Идея в том, чтобы люди, которым, как и мне, тяжело просто болтать про себя, знакомились не напрямую, а через что-то важное для себя — с чёткой темой и модерацией встречи», — объясняет Виларто.

Вместо монолога о себе участники смогут, например, подготовить несколько любимых музыкальных треков и рассказать, почему выбрали именно их. Планируется, что такой подход поможет застенчивым людям чувствовать себя более свободно: «Есть тема, есть вопросы, не надо ломать голову над тем, что сказать, как себя подать, как понравиться».

Виларто подчёркивает: речь не идёт о мгновенном обретении романтических отношений или друзей. По задумке автора, на первом этапе люди просто знакомятся, чтобы узнать нечто новое и иначе взглянуть на привычные вещи.

«Думаю, ещё придётся некоторое время бороться со стереотипом, что знакомства — это только про романтику», — отмечает Александр.

Пока сообщество формируется, ограничений по аудитории нет. Правда, предполагается, что участники будут совершеннолетними.

Сам клуб пока находится на стадии формирования. Первые три встречи организаторы планируют провести в Общественно-культурном центре на улице Горького, чтобы проверить, насколько формат окажется востребован.

Отдельной особенностью проекта станет система управления. Александр предлагает использовать игровую модель с «акциями», которые будут распределяться между людьми, готовыми брать на себя часть организационной работы. «Это позволяет распределять влияние в сообществе, чтобы не возникало ощущения, что инициатор тут царь и бог и всё решает он», — объяснил Виларто.

Для Александра это уже третья попытка создать в Калининграде пространство для общения. Ранее он запускал сообщество «Перекрёстки миров», которое просуществовало больше года. Позже появился клуб «Про … отношения», встречи которого проходят до сих пор. Однако, по словам автора, оба проекта со временем ушли в сторону обмена опытом и перестали быть инструментом для знакомства.

«Хочется чего-то простого, понятного и именно про знакомство, — рассказывает Александр. — Чтобы возникла технология. В идеале, чтобы любой человек мог запустить “знакомство через…” в любой ситуации — в вагоне поезда Владивосток — Москва, или на встрече двух семей, где полно интровертов».

Присоединиться к клубу и узнать о дате и времени ближайшей встречи можно в соцсетях проекта.

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