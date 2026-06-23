«Не надо ломать голову над тем, как себя подать»: калининградец придумал формат, который поможет одиноким интровертам

Вместо монолога о себе участники смогут, например, подготовить несколько любимых музыкальных треков и рассказать, почему выбрали именно их. Планируется, что такой подход поможет застенчивым людям чувствовать себя более свободно: «Есть тема, есть вопросы, не надо ломать голову над тем, что сказать, как себя подать, как понравиться».