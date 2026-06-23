В Ростовской области предотвращено хищение средств на сумму более 75 млн рублей

По данным экспертов, сегодня распространены схемы мошенничества, связанные с ЖКХ, когда злоумышленники под видом замены домофона или сантехники выманивают у жертв СМС-код для входа в личный кабинет на «Госуслугах». Часто они представляются сотрудниками силовых структур и, угрожая декларированием средств или обвинениями в финансировании терроризма, убеждают перевести все сбережения на «безопасный счет», используя психологическое давление. Так, в отделении Сбера в Шахтах мужчина под влиянием мошенников пытался снять 8 млн рублей. Заподозрив неладное, сотрудники вызвали полицию и заблокировали профиль, что помогло спасти всю сумму. В Ростове-на-Дону женщина хотела снять 600 тысяч рублей для «помощи племяннику». Автоматическая блокировка операции и вмешательство сотрудников банка, которые связались с родственником и полицией, позволили ей осознать обман и предотвратить хищение.