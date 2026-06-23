Центральный Банк: половина опрошенных россиян не проверяют банкноты на подлинность

В результате проведенного исследования выяснилось, что россияне при проверке банкнот обращают внимание на водяной знак (58%), защитную нить (33%) и тактильное восприятие (32%). При получении фальшивых банкнот респонденты выбирают вернуть деньги тому, от кого получили их (34%), передать в банк для проведения экспертизы (30%) и обратиться в полицию (26%).