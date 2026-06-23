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Центральный Банк: половина опрошенных россиян не проверяют банкноты на подлинность

Только каждый десятый человек отметил, что проверяет купюры.

Больший процент опрошенных россиян (47%) никогда не проверяет банкноты на подлинность, только каждый десятый человек (11%) отметил, что проверяет купюры. Это следует из результатов исследования за 2025 год «Отношение населения Российской Федерации к различным средствам платежа», сообщает ТАСС.

Статистика показывает, что респонденты зачастую проверяют банкноты только крупного номинала. Жители дальневосточного Федерального Округа (62%) чаще проверяют купюры на подлинность, чем северо-кавказского Федерального Округа (39%).

В результате проведенного исследования выяснилось, что россияне при проверке банкнот обращают внимание на водяной знак (58%), защитную нить (33%) и тактильное восприятие (32%). При получении фальшивых банкнот респонденты выбирают вернуть деньги тому, от кого получили их (34%), передать в банк для проведения экспертизы (30%) и обратиться в полицию (26%).

Опрос проводился в начале 2026 года. Методом исследования стало личное формализованное интервью, опросили 2500 человек в возрасте от 18 лет. Опрос охватил 40 субъектов Российской Федерации.