Мать и вдова погибшего на СВО сошлись в суде из-за выплат

Женщина со слезами на глазах доказывала: Даниэла О. вышла замуж за её мальчика исключительно из корыстных интересов. Как таковых семейных отношений между ними не было. Сын не раз говорил ей о том, что хочет разорвать этот союз, который был оформлен только на бумаге.