Капремонт стационара больницы № 8 на улице Нагорной завершили в Самаре

Ремонт провели на всей площади здания, которая составляет около 7000 квадратных метров. В стационаре работают два терапевтических отделения, по одному отделению гинекологии и неврология, а также реанимация на шесть коек. В учреждении появилась новая система маршрутизации для удобства пациентов, а еще здесь открыли современную столовую.