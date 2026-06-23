Капремонт стационара больницы № 8 на улице Нагорной завершили в Самаре

В Самаре завершили капитальный ремонт здания стационара больницы № 8, которое расположено на улице Нагорной, 88. Работы здесь стартовали летом 2024 года, а об их завершении в своем канале в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Каждый год в стационаре получают помощь около 12000 пациентов.
«Сделали перепланировку помещений, обновили фасад, кровлю, заменили лифты, инженерные сети», — перечислил глава региона.
Ремонт провели на всей площади здания, которая составляет около 7000 квадратных метров. В стационаре работают два терапевтических отделения, по одному отделению гинекологии и неврология, а также реанимация на шесть коек. В учреждении появилась новая система маршрутизации для удобства пациентов, а еще здесь открыли современную столовую.