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Капремонт стационара больницы № 8 на улице Нагорной завершили в Самаре

В Самаре отремонтировали больницу, где медпомощь получают около 12000 пациентов.

Источник: канал Вячеслава Федорищева в МАКС

В Самаре завершили капитальный ремонт здания стационара больницы № 8, которое расположено на улице Нагорной, 88. Работы здесь стартовали летом 2024 года, а об их завершении в своем канале в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Каждый год в стационаре получают помощь около 12000 пациентов.

«Сделали перепланировку помещений, обновили фасад, кровлю, заменили лифты, инженерные сети», — перечислил глава региона.

Ремонт провели на всей площади здания, которая составляет около 7000 квадратных метров. В стационаре работают два терапевтических отделения, по одному отделению гинекологии и неврология, а также реанимация на шесть коек. В учреждении появилась новая система маршрутизации для удобства пациентов, а еще здесь открыли современную столовую.

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