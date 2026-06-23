Элджей и Группа «Тату» выступят в Нижнем Новгороде 11 июля

Организаторы музыкального фестиваля VK Fest (0+) раскрыли дополнительный список артистов, которые выступят на мероприятии в Нижнем Новгороде. Анонс появился в официальных социальных сетях проекта.
Фестиваль впервые пройдёт в столице Приволжья 11 июля, а главной площадкой события станет Стрелка.
Ранее организаторы уже представили часть звёздной программы. В числе подтверждённых участников — группы Uma2rman и «Комната культуры», а также Клава Кока, Дора, коллектив «Сироткин», дуэт NANSI & SIDOROV, ZOLOTO и SALUKI. Позднее к списку присоединилась и Ольга Бузова.
Обновлённый состав исполнителей пополнился яркими именами:
легендарная группа t.A.T.u.;
популярный рэпер и исполнитель Элджей;
перспективные артисты nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS.
Теперь музыкальная программа фестиваля обещает стать ещё более разнообразной и запоминающейся для нижегородских зрителей.
Ранее работу нижегородского метро продлят из-за концерта Басты.