Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Элджей и Группа «Тату» выступят в Нижнем Новгороде 11 июля

В числе подтверждённых участников также группы Uma2rman и «Комната культуры», Клава Кока, Дора, коллектив «Сироткин», дуэт NANSI & SIDOROV, ZOLOTO и SALUKI.

Организаторы музыкального фестиваля VK Fest (0+) раскрыли дополнительный список артистов, которые выступят на мероприятии в Нижнем Новгороде. Анонс появился в официальных социальных сетях проекта.

Фестиваль впервые пройдёт в столице Приволжья 11 июля, а главной площадкой события станет Стрелка.

Ранее организаторы уже представили часть звёздной программы. В числе подтверждённых участников — группы Uma2rman и «Комната культуры», а также Клава Кока, Дора, коллектив «Сироткин», дуэт NANSI & SIDOROV, ZOLOTO и SALUKI. Позднее к списку присоединилась и Ольга Бузова.

Обновлённый состав исполнителей пополнился яркими именами:

легендарная группа t.A.T.u.;

популярный рэпер и исполнитель Элджей;

перспективные артисты nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS.

Теперь музыкальная программа фестиваля обещает стать ещё более разнообразной и запоминающейся для нижегородских зрителей.

Ранее работу нижегородского метро продлят из-за концерта Басты.