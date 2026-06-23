Элджей и Группа «Тату» выступят в Нижнем Новгороде 11 июля

Ранее организаторы уже представили часть звёздной программы. В числе подтверждённых участников — группы Uma2rman и «Комната культуры», а также Клава Кока, Дора, коллектив «Сироткин», дуэт NANSI & SIDOROV, ZOLOTO и SALUKI. Позднее к списку присоединилась и Ольга Бузова.