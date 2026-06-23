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Недостойна! Мать и вдова погибшего на СВО сошлись в суде из-за выплат

Сын волгоградки Светланы К. женился на Даниэле О. в 2015 году. Позже он ушел на СВО и пропал без вести. Когда его признали погибшим, мать решила, что сноха — недостойная наследница.

В семейном противостоянии разбирался Дзержинский райсуд Волгограда. Конфликт между матерью и вдовой мужчины, погибшего в зоне специальной военной операции, вспыхнул из-за наследства, в том числе, выплат, положенных родственникам погибшего военнослужащего. Мать бойца настаивала — брак между её сыном и ответчицей был заключен в корыстных целях. Быть его наследницей она недостойна. Вдова доказывала обратное — между нею и погибшим супругом была большая любовь. Подробности в материале vlg.aif.ru.

«Вышла замуж из корысти»: сын мечтал развестись с женой.

В Дзержинский райсуд Волгограда обратилась Светлана К., чей сын пропал без вести в зоне специальной военной операции в сентябре 2025 года, а после был признан погибшим.

Женщина со слезами на глазах доказывала: Даниэла О. вышла замуж за её мальчика исключительно из корыстных интересов. Как таковых семейных отношений между ними не было. Сын не раз говорил ей о том, что хочет разорвать этот союз, который был оформлен только на бумаге.

«В поддержку своих доводов истица представила их с сыном переписку, из которой следовало, что военнослужащий намеревался расторгнуть брак. Об этом же говорили в суде родственники и знакомые семьи — они утверждали, что супруги не проживали вместе, не вели общего хозяйства», — рассказывают в пресс-службе суда.

Светлана К. требовала, чтобы брак сына с Даниэлой О. был признан недействительным, а саму её лишили права на социальные выплаты в связи с гибелью военнослужащего и признании недостойной наследницей.

«Поддерживал морально и материально»: вдова доказала право на наследство.

Вдова погибшего настаивала на обратном. Даниэла О. рассказывала: с мужем они в браке с 2015 года. К тому времени, как супруг отправился в зону СВО, у них подрастал ребенок — несовершеннолетний сын. Его отцовство не только было подтверждено свидетельством о рождении, но и доказано генетической экспертизой.

В суде вдова представила в качестве доказательств семейных отношений совместные фото, переписку с мужем, которая подтверждала — между ними была эмоциональная связь, они как могли поддерживали друг друга. Оказывал погибший семье и материальную поддержку — он переводил деньги на содержание жены и сына.

«Рассмотрев все представленные материалы и выслушав участников процесса, суд счёл необоснованным требования истца признать Даниэлу О. недостойным наследником. Согласно российскому законодательству, недостойным наследником признаётся тот, кто совершил противоправные действия в отношении наследодателя или других наследников. В данном же случае таких обстоятельств судом установлено не было», — поясняют в пресс-службе Дзержинского райсуда.

Светлана К. ещё может оспорить это решение — оно не вступило в законную силу.