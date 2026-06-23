Траур не повлияет на проведение Платоновского фестиваля в Воронеже

В результате вчерашней атаки ВСУ на Воронеж, ставшей самой тяжелой с начала спецоперации на Украине, погибли пять человек. По данным властей, еще десятки воронежцев пострадали: их точное количество пока не подсчитано. Серьезные повреждения получило одно из предприятий облцентра.