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Воронежцы массово сдают кровь для пострадавших при ракетной атаке

Благодаря добровольцам запасы крови удалось оперативно восполнить.

Источник: Комсомольская правда

Призыв сдать кровь для пострадавших в результате ракетной атаки 22 июня не остался без внимания воронежцев. Уже к 23 июня у стен областного центра крови выстроились очереди из желающих помочь. О массовом отклике горожан сообщили в пресс-службе медучреждения.

— Воронежцы всегда славились отзывчивостью, добрым сердцем и готовностью прийти на помощь. И вчера снова доказали, что готовы по первому зову помочь пострадавшим в результате атаки на город. Донорская кровь часто остается единственным средством для спасения человека, и жители региона это прекрасно понимают, — подчеркнули в центре.

Благодаря добровольцам запасы крови удалось оперативно восполнить. Режим работы Центра крови прежний, а допуск к сдаче регулируется актуальными индикаторами «светофора». Прямо сейчас острее всего нужна кровь первой положительной и второй группы (Rh+ и Rh-). Также нужны доноры с другими группами крови. Уточнить информацию о потребности можно по телефону регистратуры: 8 (473) 237−29−44.

Кстати, ранее жители Воронежа рассказали о своем опыте сдачи крови и развеяли мифы о донорстве.

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