Воронежцы массово сдают кровь для пострадавших при ракетной атаке

— Воронежцы всегда славились отзывчивостью, добрым сердцем и готовностью прийти на помощь. И вчера снова доказали, что готовы по первому зову помочь пострадавшим в результате атаки на город. Донорская кровь часто остается единственным средством для спасения человека, и жители региона это прекрасно понимают, — подчеркнули в центре.