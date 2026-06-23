«Сделаем правильно, комфортно»: губернатор прокомментировал ситуацию с «падающей» высоткой в Калининграде

Власти приняли «все необходимые решения» по вопросу демонтажа «падающей» высотки и отселения жителей дома № 68 на Московском проспекте в Калининграде. Губернатор Алексей Беспрозванных пообещал, что всё сделают «правильно и комфортно». Ситуацию он прокомментировал в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте».
Мне безопасность жителей очень дорога, каждого абсолютно. Провели все необходимые технические обследования. Сегодня тот дом, который будет ликвидироваться, может утащить за собой второй дом, а это угроза жизни абсолютно всех жителей, которые там находятся. Поэтому вопрос мне этот докладывали, все необходимые решения были приняты. Сегодня ведётся проект по демонтажу здания. После демонтажа здания, если то здание никуда не уйдёт — ни вправо, ни влево, мы его отремонтируем и приведём в порядок, так же как и соседние. Я бы здесь обратил внимание, что безопасность — прежде всего. Именно безопасность жителей, — сказал Беспрозванных.
По словам губернатора, вопросом пытаются манипулировать некоторые политики. «Я знаю, что на этой теме сейчас пытаются [строить] предвыборные кампании некоторые партии, пытаются манипулировать и использовать это в получении баллов и защиты. Лучше этого не делать, потому что тогда берите ответственность за жителей на себя. Хотя я не могу вам этого позволить, потому что она на мне. Такое решение принято. Мы всё сделаем правильно, комфортно, рабочая группа создана. Пожалуйста, если есть вопросы частного характера — рабочая группа рассмотрит, всем поможет. Всё необходимое жильё будет предоставлено. Мы, соответственно, будем следить за этим», — заключил он.
С 8 апреля из-за угрозы падения высотки в Калининграде начали расселять жильцов соседнего дома № 68. Эвакуацию планировали закончить за 14 дней. В администрации Калининграда отмечали, что «ситуация очень серьёзная». По данным мэрии, показания некоторых датчиков превысили критический уровень раскрытия трещины.
В мае соседей «падающей» высотки отключили от воды. Жильцы пытались остановить работников ресурсоснабжающих организаций, но не смогли. В июне прекратили подачу электроснабжения. Отключить здание от воды и света решила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Жителям соседнего здания предлагают переехать в маневренный фонд. По данным властей, демонтаж аварийной высотки начнётся осенью. Владельцам квартир в доме № 68 обещают, что к лету 2027 года они смогут вернуться. Часть семей уже переехали, однако другие выступают против.
Администрация Калининграда подавала иски к жильцам. Ленинградский районный суд поддержал решение о временном выселении соседей «падающей» высотки.