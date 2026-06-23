«Сделаем правильно, комфортно»: губернатор прокомментировал ситуацию с «падающей» высоткой в Калининграде

Мне безопасность жителей очень дорога, каждого абсолютно. Провели все необходимые технические обследования. Сегодня тот дом, который будет ликвидироваться, может утащить за собой второй дом, а это угроза жизни абсолютно всех жителей, которые там находятся. Поэтому вопрос мне этот докладывали, все необходимые решения были приняты. Сегодня ведётся проект по демонтажу здания. После демонтажа здания, если то здание никуда не уйдёт — ни вправо, ни влево, мы его отремонтируем и приведём в порядок, так же как и соседние. Я бы здесь обратил внимание, что безопасность — прежде всего. Именно безопасность жителей, — сказал Беспрозванных.