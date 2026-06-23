Известная актриса провела в Воронеже мастер-класс по сценической речи

В рамках Всероссийского проекта «Театральный поезд» (6+) в Воронеже 22 июня состоялся мастер-класс по сценической речи. Его провела заслуженная артистка России, актриса Воронежского государственного академического театра драмы имени А. Кольцова Татьяна Егорова. Участники познакомились с профессиональными упражнениями, которые помогают развивать дикцию, дыхание и выразительность речи.
Занятие прошло в активном формате во внутреннем дворике музыкального колледжа им. Ростроповичей. Татьяна Егорова вместе с гостями в течение часа отрабатывали практические задания, которые используют актёры для подготовки речевого аппарата и улучшения сценического звучания голоса.
Участники мастер-класса не только работали над произношением, но и выполняли физические упражнения. Они прыгали, приседали, размахивали руками, тренируя координацию движений и правильное дыхание. По словам Татьяны Егоровой, такие интенсивные упражнения насыщают кислородом весь организм, расширяют легкие, помогают разогреться актерам перед выступлением, чтобы их было слышно на самом дальнем ряду зрительного зала.
Особый интерес вызвали задания на развитие голосового аппарата: слушатели имитировали жужжание пчелы, мухи и комара, учились управлять звучанием голоса и его интонацией.
Также большое внимание было уделено дикции. Под руководством актрисы участники произносили согласные звуки и читали скороговорки в разных форматах, добиваясь чёткости и выразительности речи. Для развития мимики они выполняли специальные упражнения: жмурили лицо, двигали губами и носом.
Для многих участников неожиданным стало замечание Татьяны Егоровой о характерном для воронежцев произношении звука «г». По словам актрисы, причина кроется в слишком расслабленном языке, который не занимает правильное положение при артикуляции. Чтобы звук звучал чётко и правильно, язык должен упираться в зубы и быть напряжённым:
«Язык нужно делать острым», — объяснила Татьяна Егорова. Артистка также показала специальные упражнения, помогающие избавиться от распространённой речевой ошибки.
По словам организаторов, такие мастер-классы позволяют участникам не только познакомиться с театральными профессиями, но и получить полезные навыки, которые пригодятся в повседневной жизни.