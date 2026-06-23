Известная актриса провела в Воронеже мастер-класс по сценической речи

Участники мастер-класса не только работали над произношением, но и выполняли физические упражнения. Они прыгали, приседали, размахивали руками, тренируя координацию движений и правильное дыхание. По словам Татьяны Егоровой, такие интенсивные упражнения насыщают кислородом весь организм, расширяют легкие, помогают разогреться актерам перед выступлением, чтобы их было слышно на самом дальнем ряду зрительного зала.