МЭИ займется подготовкой кадров для атомной отрасли в новой лаборатории Росатома

Важным направлением деятельности лаборатории станет моделирование различных сценариев развития аварийных ситуаций на АЭС и разработка мер по их предотвращению или локализации. Кроме того, специалисты будут заниматься моделированием пусконаладочных испытаний и обоснованием процедур ввода энергоблоков в эксплуатацию. Также одним из ключевых направлений работы станет подготовка операторов и разработка человеко-машинного интерфейса.