МЭИ займется подготовкой кадров для атомной отрасли в новой лаборатории Росатома

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет «МЭИ» займется подготовкой специалистов для атомной отрасли в рамках новой опорной лаборатории Госкорпорации «Росатом» «Расчетное компьютерное моделирование процессов и систем АЭС — “Виртуальный энергоблок”, открывшейся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе НИУ “МЭИ”.
«Это уже вторая опорная лаборатория, которую Росатом открывает в рамках национального проекта “Новые атомные и энергетические технологии”. Новая площадка является средой сетевого взаимодействия, где объединяются компетенции разработчиков технологий, индустриальных партнеров и университетов», — приводятся в сообщении слова директора по управлению научно-техническими программами и проектами Госкорпорации «Росатом» Натальи Ильиной.
НИУ «МЭИ», вошедший в консорциум ведущих вузов-участников программы, будет заниматься подготовкой специалистов в области математического моделирования энергетических установок, исследования теплотехнических процессов и внедрения цифровых методов анализа режимов работы АЭС. Университет также примет участие в разработке современных образовательных программ и формировании единой методической базы.
«Участие в проекте позволит нам не только готовить квалифицированные кадры, но и развивать собственные научные исследования в области математического моделирования энергетических установок и цифровых методов анализа режимов работы АЭС», — подчеркнул ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, чьи слова приводит пресс-служба.
О лаборатории.
Уточняется, что лаборатория будет работать на базе программно-технического комплекса «Виртуальный энергоблок АЭС», который позволяет проводить связанное мультифизичное моделирование процессов в системах и оборудовании атомных энергоблоков. Основными направлениями деятельности станут образовательная, научно-исследовательская и профориентационная работа.
В рамках проекта специалисты смогут изучать комплексное моделирование режимов эксплуатации энергоблоков, включая маневренные сценарии, обосновывать технические решения по основным и вспомогательным системам атомных станций, а также разрабатывать новые технические решения и совершенствовать алгоритмы работы регуляторов. Особое внимание будет уделено обеспечению серийной референтности крупных атомных объектов, в том числе Курской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2.
Важным направлением деятельности лаборатории станет моделирование различных сценариев развития аварийных ситуаций на АЭС и разработка мер по их предотвращению или локализации. Кроме того, специалисты будут заниматься моделированием пусконаладочных испытаний и обоснованием процедур ввода энергоблоков в эксплуатацию. Также одним из ключевых направлений работы станет подготовка операторов и разработка человеко-машинного интерфейса.