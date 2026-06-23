«Пари НН» сыграет с «Текстильщиком» и «Динамо» на вторых сборах

Футболисты «Пари НН» проведут два контрольных матча в рамках второго учебно‑тренировочного цикла перед новым сезоном, сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба.
29 июня команда Вадима Гаранина встретится с ивановским «Текстильщиком» на борской базе «Академия 52». В заключительный день сборов «Пари НН» в столице сыграет с московским «Динамо» на базе учебно‑тренировочного центра «Новогорск». Время начала встреч будет объявлено дополнительно.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» обыграл «Уфу» 2:1 в контрольном матче в Саранске.
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