«Пари НН» сыграет с «Текстильщиком» и «Динамо» на вторых сборах

29 июня команда Вадима Гаранина встретится с ивановским «Текстильщиком» на борской базе «Академия 52». В заключительный день сборов «Пари НН» в столице сыграет с московским «Динамо» на базе учебно‑тренировочного центра «Новогорск». Время начала встреч будет объявлено дополнительно.