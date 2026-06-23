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Продажу спиртного ограничат 27 июня в Нижнем Новгороде

В местах проведения мероприятий алкоголь не получится купить.

Источник: Живем в Нижнем

Продажу алкоголя в День молодежи в Нижнем Новгороде ограничат. Об этом «Живем в Нижнем» рассказали в департаменте развития предпринимательства.

Спиртное не получится купить в местах, где пройдут согласованные праздничные мероприятия. Запрет работает от начала и до конца торжеств.

Каких-либо дополнительных ограничений вводить не планируют. Напомним, День молодежи пройдет в субботу, 27 июня. В этот же день в столице Приволжья стартует фестиваль уличного искусства «Место». Он будет идти на протяжении пяти дней.