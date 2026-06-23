Под Чечерском вальщик леса погиб после падения верхушки спиленного дерева

Согласно данным следствия, в понедельник, 22 июня, 59-летний работник Бабичского лесничества Чечерского спецлесхоза проводил валку леса. Примерно в полдень работник спилил дерево, которое в момент падения задело сухостой, а отломившаяся верхушка сверху упала на него.