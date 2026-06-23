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Под Чечерском вальщик леса погиб после падения верхушки спиленного дерева

В Чечерском районе вальщик леса погиб, когда спилил дерево.

Источник: Комсомольская правда

Под Чечерском вальщик леса погиб после падения верхушки спиленного дерева. Подробности сообщает Следственный комитет.

Согласно данным следствия, в понедельник, 22 июня, 59-летний работник Бабичского лесничества Чечерского спецлесхоза проводил валку леса. Примерно в полдень работник спилил дерево, которое в момент падения задело сухостой, а отломившаяся верхушка сверху упала на него.

«От полученных травм вальщик скончался», — сообщили в ведомства.

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