На Дону заведующую детским садом осудили за мошенничество

По данным следствия, фигурантка оформляла своим подчиненным совмещение должностей на время отсутствия других сотрудников. Деньги, предназначенные за эту дополнительную работу, сотрудникам не поступали — заведующая присваивала их и использовала по своему усмотрению. Материальный вред составил 80,1 тыс. руб.