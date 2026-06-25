Психолог: Девочки, которых воспитывают ''принцессами'', становятся беспомощными

Когда Алиса говорит: «Только некрасивые женщины работают и содержат себя сами» — ей некомфортно. Если человек действительно уверен в своем выборе, ему обычно не нужно унижать альтернативный путь и достаточно сказать: «Мне нравится такая жизнь». Но она пытается снизить ценность того, чего у нее самой нет, чтобы не сталкиваться с тревогой.