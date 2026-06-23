В Новом Уренгое построили общежитие для учащихся колледжа

Общежитие для учащихся многопрофильного колледжа построили в городе Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Работы проводились в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональной службе государственного строительного надзора.
Восьмиэтажное здание рассчитано на 400 мест. Общая площадь общежития превышает 13 тыс. кв. м. Там созданы современные условия для проживания студентов и работы преподавателей. В общежитии предусмотрены жилые блоки, медицинский пункт, тренажерный зал и спортивная зона, комнаты отдыха и самоподготовки, буфет, актовый зал, а также помещения для персонала и службы охраны. Внутреннее оформление разработано при участии студентов-дизайнеров Новоуренгойского многопрофильного колледжа.
В настоящее время продолжается оснащение здания мебелью и необходимым оборудованием. Одной из особенностей нового общежития станет гостиница полного цикла обслуживания, которая будет использоваться как практическая площадка для студентов направлений «Гостиничное дело» и «Туризм и гостеприимство». Будущие специалисты смогут отрабатывать профессиональные навыки в условиях реального объекта. Также общежитие полностью адаптировано для маломобильных граждан: там создана безбарьерная среда, оборудованы пандусы и предусмотрены специализированные комнаты для проживания.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.