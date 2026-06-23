В Новом Уренгое построили общежитие для учащихся колледжа

В настоящее время продолжается оснащение здания мебелью и необходимым оборудованием. Одной из особенностей нового общежития станет гостиница полного цикла обслуживания, которая будет использоваться как практическая площадка для студентов направлений «Гостиничное дело» и «Туризм и гостеприимство». Будущие специалисты смогут отрабатывать профессиональные навыки в условиях реального объекта. Также общежитие полностью адаптировано для маломобильных граждан: там создана безбарьерная среда, оборудованы пандусы и предусмотрены специализированные комнаты для проживания.