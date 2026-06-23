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На севере Прикамья открыли сезон речных прогулок по Вишере

Навигацию открыл речной трамвай «Сапсан».

Источник: Комсомольская правда

Дирекция ООПТ Пермского края сообщила об открытии навигации на речном трамвае «Сапсан». Путешественников приглашают в экскурсии по реке Вишере. Их ждут природные красоты, величественные скалы и живописные речным пейзажи Вишерского участка природного парка «Пермский».

Для путешествий доступны несколько маршрутов: к камню Ветлан, к урочищу Говорливое, а также большой круг с посещением Красновишерска, Говорливого и Вишерогорска.

Стоимость билетов, длительность экскурсий и правила поведения на борту «Сапсана» можно уточнить на официальном сайте ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края». Самый продолжительный по времени маршрут займет до 9 часов.