Матери погибшего на СВО волгоградца не удалось расторгнуть его брак в суде

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, женщина добивалась признании снохи по имени Даниэла недостойной наследницей, утверждая, что сын хотел с ней развестись, но не успел. Также женщина сообщила, что этот брак был корыстным, так как эмоциональной связи между супругами не было, как и семейных отношений. В подтверждении своих слов женщина предоставила переписку о желании сына развестись. Также ее слова подтверждали родственники.