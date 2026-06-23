Анисимов и Трофимов встретились в ННГУ со стипендиатами президента РФ

«Многие исследования реализуются в рамках стратегических направлений, которые заявлены и реализуются университетом в проекте “Приоритет 2030”. Это подчеркивает эффективность и преемственность научных школ, которые десятилетиями формировались в вузе. В нашем университете сложилась система поддержки молодых и перспективных ученых, поэтому нам особенно приятно и почетно, что именно у нас в этом году пройдет XI Всероссийский молодежный научный форум “Наука будущего — наука молодых”. ННГУ был выбран площадкой проведения этого масштабного и престижного мероприятия не случайно: наша научная молодежь демонстрирует хорошие результаты», — подчеркнул Трофимов.