Анисимов и Трофимов встретились в ННГУ со стипендиатами президента РФ

Встреча министра науки и высшего образования Нижегородской области Виктора Анисимова и ректора ННГУ имени Н. И. Лобачевского Олега Трофимова состоялась с аспирантами и адъюнктами Университета Лобачевского, которые стали стипендиатами президента РФ, 23 июня.
17-ть аспирантов и адъюнктов университета стали победителями третьего конкурсного отбора на назначение стипендии главы государства, что позволило вузу войти в топ-10 по стране, закрепив за собой восьмую позицию среди всех высших учебных заведений России.
Исследования молодых ученых охватывают широкий спектр дисциплин, включая биологию, химию, физику и математику. Важно отметить, что их научные проекты затрагивают более половины ключевых направлений Стратегии научно-технологического развития РФ. В их число входят создание новых материалов и химических соединений, развитие персонализированной медицины, внедрение высокоэффективных методов в сельском хозяйстве, а также передовые разработки в области искусственного интеллекта и квантовых технологий.
По словам министра Анисимова, данная государственная поддержка — не просто финансовое поощрение. Ее главная цель — стимулировать проведение глубоких научных изысканий по тем направлениям, которые являются приоритетными для всей страны согласно Стратегии научно-технологического развития России. Работы, в том числе нижегородских стипендиатов, вносят прямой вклад в технологический суверенитет и будущее процветание нашего государства.
«От всей души поздравляю наших стипендиатов! Желаю вам не останавливаться на достигнутом, смело двигаться вперед, совершать новые открытия и блестяще защитить свои диссертационные работы. Ваша энергия, интеллект и преданность делу вызывают огромное уважение. Уверен, ваши исследования принесут весомую пользу стране», — отметил Виктор Анисимов.
Значительная часть этих работ интегрирована в стратегические проекты университета в рамках программы «Приоритет-2030», что демонстрирует преемственность и эффективность научных школ, формировавшихся в ННГУ на протяжении десятилетий.
«Многие исследования реализуются в рамках стратегических направлений, которые заявлены и реализуются университетом в проекте “Приоритет 2030”. Это подчеркивает эффективность и преемственность научных школ, которые десятилетиями формировались в вузе. В нашем университете сложилась система поддержки молодых и перспективных ученых, поэтому нам особенно приятно и почетно, что именно у нас в этом году пройдет XI Всероссийский молодежный научный форум “Наука будущего — наука молодых”. ННГУ был выбран площадкой проведения этого масштабного и престижного мероприятия не случайно: наша научная молодежь демонстрирует хорошие результаты», — подчеркнул Трофимов.
Ранее сообщалось, что 16,4 млрд рублей дополнительно направят на создание ИТ-камуса «НЕЙМАРК».
Справка.
Список победителей:
Яна Ветрова и Юлия Немцова (рук. Владимир Воденеев); Ксения Гребнева и Елизавета Козлова (рук. Владимир Сухов); Галина Грибова (рук. Василий Отвагин); Егор Докин (рук. Андрей Воротынцев); Дмитрий Зарубин (рук. Антон Петухов); Даниил Здоровейщев (рук. Михаил Дорохин); Ангелина Кустова и Александр Охальников (рук. Виктор Тарабыкин); Сергей Оленин (рук. Татьяна Леванова); Павел Пикунов (рук. Марина Бастракова); Дарья Сачкова (рук. Марина Ширманова); Алексей Скрылев (рук. Алексей Нежданов); Екатерина Федотова (рук. Алексей Федотов); Анастасия Филатьева (рук. Елена Кондакова); Анастасия Яковлева (рук. Алексей Кудрин).