Жителей Красноярского края предупредили об ответственности вплоть до уголовной за неосторожное обращение с огнем

Жителей Красноярского края в очередной раз призвали быть максимально осторожными с огнем в условиях режима ЧС.
За нарушения правил пожарной безопасности может грозить ответственность вплоть до уголовной. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
Основной причиной лесных пожаров, которые сейчас тушат на севере региона, стали грозы. Из-за природного фактора возникли 64,9% возгораний. При этом по всему краю установилась сухая и жаркая погода, а специалисты прогнозируют высокий класс пожарной опасности. В министерстве отмечают, что сейчас важно не допустить новых очагов по вине людей, так как основные силы лесопожарных формирований сосредоточены на севере края.
В регионе запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. С начала пожароопасного сезона 35,1% лесных пожаров возникли из-за халатности и неосторожности людей. По фактам возгораний возбудили 136 административных дел. Виновных установили по 59 пожарам.
Инспекторы Минприроды края составили 33 протокола и вынесли 12 постановлений о штрафах на общую сумму 980 тыс. рублей. Кроме того, виновникам придется возместить ущерб и затраты на тушение. Также ГУ МЧС России по Красноярскому краю возбудило два уголовных дела по фактам повреждения леса огнем.
«Профилактическая работа наша постоянная задача. Но сейчас, в условиях повышенной опасности, особенно важно донести до каждого необходимость соблюдать правила пожарной безопасности. Наша общая задача не создавать новых очагов возгорания и не мешать тем, кто сутками борется со стихией», — сказал инспектор краевой Лесной охраны Леонид Семенов.
В округах усилили патрулирование и разъяснительную работу с жителями. Территории контролируют в том числе с помощью беспилотников. Особое внимание уделяют местам массового отдыха и стоянкам вдоль рек.