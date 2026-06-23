Жителей Красноярского края предупредили об ответственности вплоть до уголовной за неосторожное обращение с огнем

Основной причиной лесных пожаров, которые сейчас тушат на севере региона, стали грозы. Из-за природного фактора возникли 64,9% возгораний. При этом по всему краю установилась сухая и жаркая погода, а специалисты прогнозируют высокий класс пожарной опасности. В министерстве отмечают, что сейчас важно не допустить новых очагов по вине людей, так как основные силы лесопожарных формирований сосредоточены на севере края.