В Ставрополе пройдет конференция по производительности для руководителей

«Темы мастер-классов, которые станут сквозным форматом конференции, обусловлены колоссальными возможностями для роста бизнеса через повышение эффективности работы в этих четырех направлениях, — отмечает организатор конференции, директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Екатерина Гришина. — Мы говорим не просто о функциях — мы говорим о реальных драйверах вывода компаний на трек устойчивого развития в современных условиях. Настройка и синхронизация стратегического подхода, производственного блока, маркетинга и продаж, а также кадровой политики — помогает сотням российских компаний, с которыми мы работаем — не просто выживать, а начинать реально зарабатывать. В фокусе мероприятия будет только полезный и немедленно применимый инструментарий».