В Ставрополе пройдет конференция по производительности для руководителей

Более 100 собственников и топ-руководителей предприятий Ставропольского края соберутся 26 июня на стратегической управленческой конференции «Лидеры производительности: инструменты и практики». Мероприятие пройдет по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития.
Конференция состоится в формате серии мастер-классов, посвященных снижению издержек и повышению операционной эффективности в таких направлениях управления как стратегия компании, продажи и маркетинг, производство и логистика, развитие персонала и кадровая политика.
«Темы мастер-классов, которые станут сквозным форматом конференции, обусловлены колоссальными возможностями для роста бизнеса через повышение эффективности работы в этих четырех направлениях, — отмечает организатор конференции, директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Екатерина Гришина. — Мы говорим не просто о функциях — мы говорим о реальных драйверах вывода компаний на трек устойчивого развития в современных условиях. Настройка и синхронизация стратегического подхода, производственного блока, маркетинга и продаж, а также кадровой политики — помогает сотням российских компаний, с которыми мы работаем — не просто выживать, а начинать реально зарабатывать. В фокусе мероприятия будет только полезный и немедленно применимый инструментарий».
Помимо интенсивных мастер-классов по драйверам роста, в ходе конференции состоится также обмен мнениями и серия панельных дискуссий с участием экспертов и руководителей компаний Ставропольского края. Для желающих принять участие доступна бесплатная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.